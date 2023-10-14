Атака на судно "Павел Державин": в ВМС рассказали о еще одном подбитом буксире РФ — подробности

В результате атаки был поражен корабль "Павел Державин" и подбит буксир.

В Черном море вблизи оккупированного Севастополя 11 октября был поврежден корабль Черноморского флота России "Павел Державин". А 13 октября были поражены несколько судов, в том числе буксир "Профессор Николай Муру".

Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал подробности атаки.

"Если простым человеческим языком – немного заскучал "Павел Державин" и, как выясняется, с ним еще и "Коля Муру" соскучился (буксирное судно "Профессор Николай Муру" — ред.) вчера. Вчера была, можно сказать, такая пятница 13-го Черноморского флота РФ", — прокомментировал он.

Дмитрий Плетенчук подтвердил поражение буксира.

"Его сейчас отбуксовывают. У него также есть соответствующие повреждения", — сказал он.

Он также добавил, что патрульный корабль "Павел Державин" был поражен дважды.

Что известно о взрывах кораблей РФ в Крыму

В Черном море у берегов оккупированного Севастополя взорвались два российских военных корабля за последние несколько дней: 11 октября — "Павел Державин" и 13 октября — "Буян".

По данным источников ТСН.ua в Службе безопасности Украины именно СБУ и ВМС стоят за атаками по российским военным кораблям. Украинские бойцы нанесли поражение судам с помощью дронов "Морской малыш" с экспериментальным вооружением.

На корабле "Буян-М" была размещена установка вертикального пуска 3С14 и 8 крылатых ракет "Оникс" и "Калибр", которые могут атаковать на расстояние до 1500 км. А также размещено артиллерийское вооружение и пулеметы.

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