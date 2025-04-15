Атака на Сумы: появилось видео из церкви во время ударов в Вербное воскресенье

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В Сети появилось видео из церкви в Сумах во время российской ракетной атаки в Вербное воскресенье, 13 апреля.

Соответствующие кадры опубликовало ABC News.

На ролике видна воскресная служба в церкви, но в какой-то момент раздается взрыв и слышен звук разбитого стекла. За окнами на улице виден дым. Испуганные верующие поднимаются с кресел, а пастор призывает всех успокоиться.

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Служба продолжилась, пока не прозвучал еще один — уже более мощный взрыв. После него пастор и посетители церкви отправились в подвал.

Дата публикации 08:51, 15.04.25 Количество просмотров 43 ABC News показало видео из церкви в Сумах во время атаки

Напомним, утром 13 апреля российские войска атаковали центр Сум двумя баллистическими ракетами типа «Искандер-М"/KN-23. Погибли 35 человек, еще 129 пострадали.