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Атака на Сумы: появилось видео из церкви во время ударов в Вербное воскресенье
В Сумах во время службы в церкви раздался взрыв — все зафиксировали на видео.
В Сети появилось видео из церкви в Сумах во время российской ракетной атаки в Вербное воскресенье, 13 апреля.
Соответствующие кадры опубликовало ABC News.
На ролике видна воскресная служба в церкви, но в какой-то момент раздается взрыв и слышен звук разбитого стекла. За окнами на улице виден дым. Испуганные верующие поднимаются с кресел, а пастор призывает всех успокоиться.
Служба продолжилась, пока не прозвучал еще один — уже более мощный взрыв. После него пастор и посетители церкви отправились в подвал.
Напомним, утром 13 апреля российские войска атаковали центр Сум двумя баллистическими ракетами типа «Искандер-М"/KN-23. Погибли 35 человек, еще 129 пострадали.