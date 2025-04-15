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ТСН в социальных сетях

Воскресная служба в церкви Сум во время атаки 13 апреля

Воскресная служба в церкви Сум во время атаки 13 апреля / © ABC News

Дата публикации
Категория
Война
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Воскресная служба в церкви Сум во время атаки 13 апреля

Атака на Сумы: появилось видео из церкви во время ударов в Вербное воскресенье

В Сумах во время службы в церкви раздался взрыв — все зафиксировали на видео.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк

В Сети появилось видео из церкви в Сумах во время российской ракетной атаки в Вербное воскресенье, 13 апреля.

Соответствующие кадры опубликовало ABC News.

На ролике видна воскресная служба в церкви, но в какой-то момент раздается взрыв и слышен звук разбитого стекла. За окнами на улице виден дым. Испуганные верующие поднимаются с кресел, а пастор призывает всех успокоиться.

Служба продолжилась, пока не прозвучал еще один — уже более мощный взрыв. После него пастор и посетители церкви отправились в подвал.

Напомним, утром 13 апреля российские войска атаковали центр Сум двумя баллистическими ракетами типа «Искандер-М"/KN-23. Погибли 35 человек, еще 129 пострадали.

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