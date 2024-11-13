Атака на Украину 13 ноября еще не была массированной, но у врага все готово – ЦПД

Россияне накопили крылатые ракеты и продолжают это делать на зиму.

Комбинированная атака по Украине 13 ноября ракетами и дронами еще не была массированной. В то же время, у российских войск все готово для массированного удара.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

По словам Коваленко, комбинированная атака с использованием крылатых ракет, баллистики (включая северокорейские ракеты KN23) и "Шахедов" пока не была массированной.

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"Тем не менее, напомню, что для массированной атаки у врага все готово, россияне накопили крылатые ракеты и продолжают это делать на зиму. И применение стратегической авиации это подтверждает", – говорится в заявлении руководителя ЦПД.

Он отметил, что все планы врага известны и понятны, и что Украина будет противодействовать.

Напомним, утром 13 ноября россияне осуществили атаку по Украине ракетами и беспилотниками. Враг применил 96 средств воздушного нападения.

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