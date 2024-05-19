Атака на военный аэродром в Джанкое: россияне до сих пор не вывезли металлолом

С-400 на аэродроме Бельбек в Джанкое превратился в металлолом.

Комплекс противовоздушной обороны С-400 с аэродрома во временно оккупированном Джанкое превратился в металлолом. 16 апреля этот комплекс был уничтожен ВСУ.

Об этом сообщает движение "АТЭШ".

Агент установил, что ВС России так и не приступили к вывозу металлолома.

"Остатки оборудования остаются на территории аэродрома, что свидетельствует о возможных проблемах с логистикой и управлении ресурсами противника", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об ударах по военному аэродрому в Джанкое в оккупированном Крыму ночью 30 апреля.

Полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный аналитик Роман Свитан предположил, что удар по Крыму мог быть нанесен с использованием западных ракет Storm Shadow и ATACMS.

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