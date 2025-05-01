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Атака на Запорожье: Федоров сообщил о гибели человека и количестве пострадавших (фото, видео)
Один мужчина погиб в Запорожье из-за обстрела войск РФ. Есть раненые и люди под завалами.
Один человек погиб, по меньшей мере 8 ранены в результате атаки российской армии на Запорожье 1 мая.
Об этом сообщил руководитель ОВА Федоров.
Он обнародовал фото и видео последствий атаки РФ на учебное заведение города.
61-летний мужчина погиб в результате российских обстрелов Запорожья.
В 23:17 стало известно, что количество пострадавших от вражеской атаки в Запорожье выросло до четырех.
Позднее число пострадавших в результате атаки россиян возросло до восьми.
Один мужчина находится под завалами. Спасатели делают все возможное, чтобы поскорее его деблокировать.
Россияне обстреляли частные дома, многоэтажки, учебные заведения, объекты инфраструктуры.
«Предварительно есть люди под завалами», — написал Федоров.
Напомним, что россияне нанесли по Запорожью по меньшей мере 10 ударов 1 мая.
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