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Категория
Война
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Атака на Запорожье: Федоров сообщил о гибели человека и количестве пострадавших (фото, видео)

Один мужчина погиб в Запорожье из-за обстрела войск РФ. Есть раненые и люди под завалами.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Атака на Запорожье: Федоров сообщил о гибели человека и количестве пострадавших (фото, видео)

Атака на Запорожье

Один человек погиб, по меньшей мере 8 ранены в результате атаки российской армии на Запорожье 1 мая.

Об этом сообщил руководитель ОВА Федоров.

Он обнародовал фото и видео последствий атаки РФ на учебное заведение города.

Запорожье 1 мая после атаки россиян

Запорожье 1 мая после атаки россиян

61-летний мужчина погиб в результате российских обстрелов Запорожья.

Запорожье 1 мая

Запорожье 1 мая

В 23:17 стало известно, что количество пострадавших от вражеской атаки в Запорожье выросло до четырех.

Обстрел Запорожья

Обстрел Запорожья

Позднее число пострадавших в результате атаки россиян возросло до восьми.

Запорожье 1 мая

Запорожье 1 мая

Один мужчина находится под завалами. Спасатели делают все возможное, чтобы поскорее его деблокировать.

Россияне обстреляли частные дома, многоэтажки, учебные заведения, объекты инфраструктуры.

Количество пострадавших от вражеской атаки на Запорожье возросло до четырех

Количество пострадавших от вражеской атаки на Запорожье возросло до четырех

«Предварительно есть люди под завалами», — написал Федоров.

Запорожье 1 мая

Запорожье 1 мая

Напомним, что россияне нанесли по Запорожью по меньшей мере 10 ударов 1 мая.

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