Атака на Запорожье: Федоров сообщил о гибели человека и количестве пострадавших (фото, видео)

Атака на Запорожье

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Один человек погиб, по меньшей мере 8 ранены в результате атаки российской армии на Запорожье 1 мая.

Об этом сообщил руководитель ОВА Федоров.

Он обнародовал фото и видео последствий атаки РФ на учебное заведение города.

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Запорожье 1 мая после атаки россиян

61-летний мужчина погиб в результате российских обстрелов Запорожья.

Запорожье 1 мая

В 23:17 стало известно, что количество пострадавших от вражеской атаки в Запорожье выросло до четырех.

Обстрел Запорожья

Позднее число пострадавших в результате атаки россиян возросло до восьми.

Запорожье 1 мая

Один мужчина находится под завалами. Спасатели делают все возможное, чтобы поскорее его деблокировать.

Дата публикации 23:09, 01.05.25 Количество просмотров 14 Российский обстрел Запорожья: есть раненые и люди под завалами

Россияне обстреляли частные дома, многоэтажки, учебные заведения, объекты инфраструктуры.

Количество пострадавших от вражеской атаки на Запорожье возросло до четырех

«Предварительно есть люди под завалами», — написал Федоров.

Запорожье 1 мая

Напомним, что россияне нанесли по Запорожью по меньшей мере 10 ударов 1 мая.

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