Атака на Запорожье: количество раненых выросло, повреждено 13 многоэтажек (фото)

Ночью враг нанес не менее семи авиаударов по Запорожью и району.

Число раненых в Запорожье в результате российской атаки возросло до 16. Повреждены многоэтажки, частные дома, учебные заведения и авто.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Федоров уточнил, что в результате атаки россиян по центру Запорожья пострадали 16 человек. Четверо женщин находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Остальные пострадавшие лечатся дома.

Повреждены 13 многоэтажек, учебные заведения, частное имущество, автомобили, гаражи и частные дома.

Глава ОВА отметил, что враг атаковал ночью – нанес по меньшей мере семь авиаударов по Запорожью и району.

На местах попаданий продолжают работать спасатели, коммунальные службы и волонтеры. Развернуты "Пункты незламности", где можно получить информацию и помощь.

Последствия обстрела Запорожья/Фото: телеграмм-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова

Последствия обстрела Запорожья/Фото: телеграмм-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова

Последствия обстрела Запорожья/Фото: телеграмм-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова

Последствия обстрела Запорожья/Фото: телеграмм-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова

Последствия обстрела Запорожья/Фото: телеграмм-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова

Последствия обстрела Запорожья/Фото: телеграмм-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова

Напомним, российские войска устроили атаку на Запорожье в ночь на 23 сентября. До этого момента было известно о девяти пострадавших. Среди них оказался ребенок.

Читайте также: