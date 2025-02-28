Атака на Запорожье: повреждены 8 домов, есть подробности от ОВА (видео)

Коммунальные службы города устраняют последствия.
Из-за атаки беспилотниками на Запорожье в ночь на 28 февраля были повреждены восемь жилых домов. Пожар уничтожил три квартиры.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
В Запорожье из-за дроновой атаки повреждены пять частных домов и три многоэтажки.
Пожар уничтожил три квартиры в многоэтажном доме. В подъезде отключены газо- и электроснабжение.
Коммунальные службы города ликвидируют последствия: уже закрыты окна в трех многоквартирных домах и трех частных.
Напомним, ранее сообщалось, что после атаки "Шахедов" в Запорожье загорелась многоэтажка. Пострадала 82-летняя женщина.
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