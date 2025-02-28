Атака на Запорожье: повреждены 8 домов, есть подробности от ОВА (видео)

Из-за атаки беспилотниками на Запорожье в ночь на 28 февраля были повреждены восемь жилых домов. Пожар уничтожил три квартиры.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

В Запорожье из-за дроновой атаки повреждены пять частных домов и три многоэтажки.

Пожар уничтожил три квартиры в многоэтажном доме. В подъезде отключены газо- и электроснабжение.

Коммунальные службы города ликвидируют последствия: уже закрыты окна в трех многоквартирных домах и трех частных.

Из-за атаки на Запорожье повреждены 8 домов

Напомним, ранее сообщалось, что после атаки "Шахедов" в Запорожье загорелась многоэтажка. Пострадала 82-летняя женщина.