Атака на Запорожье: в каком состоянии 9-месячный мальчик

Жертвами врага стали гражданские.
В больницах остается шесть раненых в результате вражеской атаки на Запорожье в ночь на 22 марта. Среди них и девятимесячный мальчик.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести", — подчеркнул Федоров.
Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, вечером, 21 марта, российская армия массированно атаковала город Запорожье ударными дронами-камикадзе. Погибли три человека, еще 12 — травмированы.
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