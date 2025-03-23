Атака на Запорожье: в каком состоянии 9-месячный мальчик

В больницах остается шесть раненых в результате вражеской атаки на Запорожье в ночь на 22 марта. Среди них и девятимесячный мальчик.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести", — подчеркнул Федоров.

Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, вечером, 21 марта, российская армия массированно атаковала город Запорожье ударными дронами-камикадзе. Погибли три человека, еще 12 — травмированы.

Читайте также: