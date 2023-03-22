Атака на Запорожье: власти опровергли, что в крыше застряла несдетонировавшая ракета

Кроме того, в АО "Запоріжгаз" опровергли информацию об утечке газа.

В Запорожской ОВА опровергли данные о том, что на крыше одной из разрушенных многоэтажек города застряла несдетонировавшая ракета.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на собственных корреспондентов на месте происшествия.

"С помощью аэросъемки нам удалось выяснить, что на самом деле на крыше – солнечная панель", – сказали в областной военной администрации.

В то же время в АО "Запоріжгаз" опровергли информацию об утечке газа. Там пояснили, что в настоящее время прекращено распределение газа до обследования системы многоэтажек.

Сейчас коммунальщики закладывают плитами разбитые окна в соседних с разрушенными многоэтажками домах.

Напомним, российские оккупанты 22 марта ударили из реактивной артиллерии по жилым домам в Запорожье, попав в две многоэтажки. На фото с места атаки видны разрушенные квартиры и пожар в них. В общей сложности враг запустил по городу шесть ракет.

В результате атаки на Запорожье погиб один человек, еще 33 человека пострадали. В частности, в больнице с легкими ранениями находятся трое детей 5, 7 и 9 лет.

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