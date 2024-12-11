Атака на Запорожье: возросло количество жертв и раненых

Под завалами здания в Запорожье могут находиться пять человек.

В результате атаки на Запорожье 10 декабря количество погибших возросло до шести, а раненых – до 22.

Об этом сообщили Нацполиция Украины и глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Как сообщили правоохранители, 11 декабря на месте российского ракетного удара продолжаются аварийно-спасательные работы.

"По состоянию на 07:10 количество погибших возросло до 6 человек. Ранения разной степени тяжести получили 22 человека (12 женщин, 9 мужчин и 5-летняя девочка)", – говорится в заявлении.

Федоров сообщил, что ночью спасатели ГСЧС достали из-под завалов двух женщин. Они были доставлены в больницу.

Отмечается, что под завалами могут находиться пять человек. На месте происшествия продолжают работать полицейские, спасатели, волонтеры и службы города.

Напомним, днем 10 декабря российская армия нанесла ракетный удар по Запорожью. Из-за атаки погибли и получили ранения мирные жители. Была разрушена частная клиника и повреждены расположенные рядом здания.

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