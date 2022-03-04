Атака на Запорожскую АЭС: Зеленский обратился к мировому сообществу из-за атомной угрозы

Атака на Запорожскую АЭС: Зеленский обратился к мировому сообществу из-за атомной угрозы

Президент Украины объявил всему миру о пожаре на атомной станции.

Президент Украины Владимир Зеленский из-за пожара на Запорожской АЭС обратился к международному сообществу с призывом не допустить катастрофы.

Соответствующее обращение на английском языке появилось в официальном Telegram-канале главы государства.

"Сейчас! Россия поджигает атомную станцию в Украине", — говорится в публикации, сопровождаемой видео.

Ранее об угрозе для целой Европы из-за предполагаемого взрыва АЭС возле города Энергодара, которую обстреливают из танков российские оккупанты, предупредил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он также написал свой пост на английском языке.

"Российская армия со всех сторон обстреливает Запорожскую АЭС, крупнейшую АЭС в Европе. Пожар уже вспыхнул. Если она взорвется, то будет в 10 раз масштабнее Чернобыля! Россияне должны немедленно прекратить огонь, допустить пожарных, создать зону безопасности!", — написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Впоследствии стало известно, что возгорание возникло в учебно-тренировочном корпусе АЭС. Подразделения ГСЧС не могли приступить к тушению пожара из-за продолжавшегося возле станции боя.

В конце концов, как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, пожарных все же пропустили и позволили им приступить к ликвидации возгорания.

В ГСЧС также проинформировали, что утечки радиации не произошло, радиационный фон вокруг станции в пределах нормы.



