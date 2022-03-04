Атака на Запорожскую АЭС: Зеленский обратился к мировому сообществу из-за атомной угрозы

Президент Украины объявил всему миру о пожаре на атомной станции.
Президент Украины Владимир Зеленский из-за пожара на Запорожской АЭС обратился к международному сообществу с призывом не допустить катастрофы.
Соответствующее обращение на английском языке появилось в официальном Telegram-канале главы государства.
"Сейчас! Россия поджигает атомную станцию в Украине", — говорится в публикации, сопровождаемой видео.
Ранее об угрозе для целой Европы из-за предполагаемого взрыва АЭС возле города Энергодара, которую обстреливают из танков российские оккупанты, предупредил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он также написал свой пост на английском языке.
"Российская армия со всех сторон обстреливает Запорожскую АЭС, крупнейшую АЭС в Европе. Пожар уже вспыхнул. Если она взорвется, то будет в 10 раз масштабнее Чернобыля! Россияне должны немедленно прекратить огонь, допустить пожарных, создать зону безопасности!", — написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Впоследствии стало известно, что возгорание возникло в учебно-тренировочном корпусе АЭС. Подразделения ГСЧС не могли приступить к тушению пожара из-за продолжавшегося возле станции боя.
В конце концов, как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, пожарных все же пропустили и позволили им приступить к ликвидации возгорания.
В ГСЧС также проинформировали, что утечки радиации не произошло, радиационный фон вокруг станции в пределах нормы.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217,
- боевых бронированных машин – 900,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО — 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 (информация уточняется),
- автомобильной техники — 374,
- легкие скоростные катера — 2,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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