Атака на завод "Шахедов" в Елабуге: сколько дронов нанесли удары и какой результат

Атака беспилотниками на Россию / © ТСН.ua

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Атака в российской Елабуге на завод по производству беспилотников «Шахед» 23 апреля была частично удачной. В цель попали пять запущенных дронов.

Об этом сообщили руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко и телеграм-канал «Николаевский Ванек».

«Алабуга в Татарстане, где россияне производят шахеды/герани и различные обманки, где они нарастили производство, немного громко и немного местами удачно», — говорится в заявлении Коваленко.

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В то же время, «Николаевский Ванек» утверждает, что по заводу по производству «Шахедов» были запущены «6 хороших самолетиков с 250 кг доброты + дополнительной начинкой доброты. Задачи и траектория были нестандартные». По данным телеграм-канала, россияне сбили один беспилотник, а остальные пять дронов попали в цель.

Руководитель ЦПД также обратил внимание, что в течение 2024 года россияне изготовили на заводе в свободной экономической зоне «Алабуга» более 6000 «Шахедов» и тысячи приманок. В этом году россияне получили задачу производить в «Алабуге» от 8000 до 10 тыс. «Шахедов» за год и от 15 тыс. дронов-обманок.

Напомним, ранее 23 апреля российские телеграм-каналы сообщили, что дроны атакуют Елабугу в Татарстане, где расположен завод по производству «Шахедов». Очевидцы сняли на видео стрельбу и взрывы.