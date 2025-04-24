Атака на завод в Елабуге: что было уничтожено на российском предприятии

Взрыв. / © Associated Press

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Украина атаковала предприятие в Елабужском районе Республики Татарстан, где расположен завод по производству БпЛА "Shahed".

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан в эфире Radio NV.

По его словам, во время удара было поражено производство не самих "Шахедов" или их российских аналогов "Гераней", а китайских БпЛА "Соняшник-200".

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"Россияне из китайских деталей, узлов, агрегатов, китайскими инженерами (изготавливают эти БПЛА - Редю)... Именно в этом цехе работает большее количество китайцев - это именно инженеры, которые стоят на выпуске... Поэтому было очень важно было именно по нему попасть. Без этого прохождения они собрать эти "Соняшники" не могут... Поэтому под ход.

Напомним, ночью против 24 апреля произошла атака на завод "Шахедов" в Елабуге. В цель попали пять запущенных дронов.

Дата публикации 12:12, 24.04.25 Количество просмотров 99 Появилось видео момента попадания российской ракеты в Киеве