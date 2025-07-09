Атака на Житомирскую область: возникли пожары, есть повреждения (фото)

Пожар в Житомирской области из-за атаки в ночь на 9 июля / © Виталий Бунечко / Facebook

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Российские войска устроили массированную атаку на Житомирскую область в ночь на 9 июля. В регионе вспыхнули пожары, повреждены столярный цех и многоэтажки.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Во время ночной массированной атаки на Житомирщине были повреждены производственные помещения столярного цеха и хозяйственные постройки. Кроме того, в двух многоэтажных жилых домах были повреждены остекления окон.

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Чрезвычайники потушили один из пожаров, возникших из-за российских ударов. Второй пожар удалось локализовать, продолжается его ликвидация.

«К счастью, по предварительным данным, в результате событий никто не пострадал», — отметил глава ОВА.

Ликвидация пожара после российской атаки на Житомирскую область / © Виталий Бунечко / Facebook

Ликвидация пожара после российской атаки на Житомирскую область / © Виталий Бунечко / Facebook

Напомним, в ночь на 9 июля Россия устроила очередную массированную атаку по Украине. На этот раз враг выпустил рекордное количество дронов и ракет — всего 741 средство поражения. Основным направлением удара стал Луцк.