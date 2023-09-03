Атака Одесщины "шахедами": ГСЧС показала последствия ночного удара РФ по порту – фото

В ночь на 3 сентября оккупационная армия РФ совершила несколько волн атак ударными беспилотниками "Shahed-136/131" по Одесской области. Беспилотники атаковали порты на Дунае. Силам ПВО удалось сбить 22 БПЛА из 25.

Спасатели ГСЧС ликвидировали последствия очередной террористической атаки россиян и показали фото с места удара.

Спасатель ликвидирует пожар в порту в Одесской области после атаки дронами.

Спасатель ликвидирует пожар в порту в Одесской области после атаки дронами.

Спасатель ликвидирует пожар в порту в Одесской области после атаки дронами.

Пожарная машина в порту Одесской области.

Спасатель ликвидирует пожар в порту в Одесской области после атаки дронами.

Спасатель ликвидирует пожар в порту в Одесской области после атаки дронами.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что Россия продолжает бить по припортовой инфраструктуре Украины в надежде спровоцировать продовольственный кризис и голод в мире.

"Главная задача для нас и наших партнеров сегодня – ликвидация возможностей российского ВПК производить вооружение для ударов по Украине. И усиление ответственности для тех, кто помогает врагу обходить санкции. Один из ключей к завершению войны и сохранению мирового порядка – уничтожение российского ВПК. Он не способен функционировать без иностранных компонентов для вооружений. После уничтожения российского ВПК разгром российских войск будет окончательным", — подчеркнул Ермак.

Удар по Одесщине дронами

В ночь на 3 сентября армия РФ атаковала Одесскую область 25 иранскими дронами. Силам ПВО удалось сбить 22 БПЛА. Оккупанты совершили несколько волн атак беспилотниками с южного и юго-восточного направления: мыс Чауда, Крым, Приморско-Ахтарская РФ.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что атака дронами была достаточно массированной и долговременной. Воздушная тревога звучала более 3,5 часов. Оккупанты пытались найти слабые места противовоздушной обороны, обойти их и нанести максимальное количество попаданий.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что ударные беспилотники атаковали порты на Дунае. По его словам, это "ответ" России на попытки ООН и некоторых политиков идти на уступки государству-террористу.

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