Атака окупантов на Хмельнитчину: Зеленский назвал, куда целились россияне и что хотели уничтожить

Президент Украины Владимир Зеленский в конце дня 25 октября обратился к украинцам. Он отметил, что на Хмельнитчине продолжается фиксация всего ущерба, нанесенного российскими оккупантами во время атаки.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По его словам, в городе Славута, который российские оккупанты атаковали дронами, продолжается фиксация всего ущерба со стороны РФ.

"Шахеды" были сбиты, но много поврежденных домов: выбиты стекла в окнах, двери, крыши зданий. Вероятнее всего, мишенью для этих дронов была Хмельницкая атомная станция: волной от взрыва выбило окна, в том числе и на территории АЭС. На сегодня известно, что два десятка местных жителей травмированы. Всем оказана необходимая помощь", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также добавил, что этот удар в направлении АЭС – очередное напоминание всем партнерам Украины, насколько важно усиливать украинскую ПВО и насколько опасно, когда Россия может обходить мировые санкции.

“Многие компоненты и в ударных дронах, которые применяют российские террористы, и в ракетах – происхождением из других стран, от разных компаний, в том числе от западных. Действенность санкций против России – это практически защита от терроризма. Завтра в моем графике участие в заседании Европейского Совета на уровне лидеров государств ЕС. И среди прочего буду говорить именно об этом: санкции против России нуждаются в расширении и усилении. И каждый российский удар, особенно такие дерзкие, которые направлены против атомных станций и других критических объектов, – это аргументы, что давления на государство-террориста недостаточно”, – добавил глава государства.

Напомним, что российские оккупанты во время атаки беспилотниками в Славуте повредили 28 объектов инфраструктуры.

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