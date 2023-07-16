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Атака окупантов по Змеиному: украинская разведка высмеяла Россию (видео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1664
Время на прочтение
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Атака окупантов по Змеиному: украинская разведка высмеяла Россию (видео)

В ГУР прокомментировали атаку россиян по острову Змеиный / Фото: скриншот с видео

В ГУР подчеркнули, что остров находится под полным контролем Украины.

В ГУР подчеркнули, что никакой военной целесообразности в ударах оккупантами по острову Змеиный не было. Украинская разведка высмеяла Россию и процитировала главу МИД РФ Сергея Лаврова, который в непонятных ситуациях употребляет слово "дебилы".

Удар по острову прокомментировал представитель ГУР Минобороны и представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов в эфире одного из телеканалов в воскресенье, 16 июля.

Он подчеркнул, что остров находится под полным контролем украинских военных сил.

"Тут можно только процитировать Лаврова – "дебилы". Никакой военной целесообразности в этих ударах не было. Остров находится под полным контролем Украины. Там не дислоцировалось вооружение и личный состав. Но понятно, что везде, где есть украинский флаг, россияне видят огромную угрозу для себя", — сказал он.

Напомним, в четверг утром, 13 июля, российские войска атаковали остров Змеиный в Черном море. Они сбросили на него фугасную бомбу.

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Дата публикации
Просмотры
1664
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