Атака по больнице Днепра: все, что известно об ударе, пострадавших и разрушениях (фото, видео)

Сейчас известно о 23 пострадавших в результате атаки и четырех пропавших без вести. Спасатели ищут людей под завалами.

Российские войска нанесли ракетный удар по Днепру 26 мая и попали в медучреждение. В результате атаки погиб человек, еще 23 человека получили ранения, в том числе и двое детей.

ТСН.ua собрал все, что известно о ракетной атаке по Днепру.

Днем 26 мая в Днепре раздался взрыв и только после него в городе был слышен сигнал воздушной тревоги. Позже глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что российские войска нанесли по Днепру ракетный удар и попали в медицинское учреждение и ветеринарную клинику.

В результате атаки есть много раненых и одна жертва. В Сети появились фото и видео с последствиями ракетного удара. На кадрах зафиксированы значительные разрушения и окровавленные раненые люди.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру: попали в медучреждение, много пострадавших

Реация Зеленского на атаку по Днепру

На атаку по Днепру отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил о по меньшей мере одной жертве и 15 пострадавших. Однако впоследствии стало известно, что количество пострадавших возросло до 23 человек.

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"Российские террористы еще раз подтверждают свой статус борцов со всем гуманным и честным. Должны победить этих извергов безвозвратно и как можно скорее", — написал глава государства в Сети.

Жертвы и пострадавшие

По данным Лысака, в больницу доставлен 21 пострадавший, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Среди раненых оказались и два мальчика в возрасте 3 и 6 лет – тоже госпитализированы, они в среднем состоянии тяжести.

"Погиб мужчина 69 лет. Он просто проходил мимо, когда ракета российских террористов попала по городу", — написал глава ОВА.

Как сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, после вражеской атаки по Днепру четыре человека числятся пропавшими без вести. Их ищут спасатели под завалами.

Разрушения

На месте "прилета" загорелись два здания. Огнем охвачено 500 кв. м. По данным Офиса генпрокурора, повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили горожан. На месте идет ликвидация последствий обстрела и спасение пострадавших. Вовлечены все необходимые службы.

В Офисе генпрокурора начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Российская армия 26 мая ударила ракетой по поликлинике в Днепре. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Фото с места атаки по медучреждению в Днепре / Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, российские оккупанты в ночь на 26 мая атаковали и Днепропетровскую область ракетами и дронами. Силы ПВО сбили пять ракет и шесть беспилотников. В области загорелись пожары, повреждены дома, транспортное предприятие и автомобили. Разрушена АЗС, ее работник получил ранения.

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