Атака по центру Чернигова: в МВД рассказали о ситуации в городе после удара

После ракетной атаки в субботу, 19 августа, правоохранители оцепили двор в центре Чернигова и совершают поквартирный обход домов. Полиция документирует военное преступление русской федерации.

Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, основные жертвы происшествия находились в автотранспорте или переходили дорогу, а также возвращались из церкви.

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"Все, кто находился в драмтеатре вовремя спустились в укрытие. Работники Национальной полиции после объявления воздушной тревоги пытались завести всех в укрытие", — говорится в сообщении.

Кроме того, за драмтеатром находится большой парк, где с самого утра мамы гуляли со своими детьми. Центральная площадь полностью была уставлена автомобильным транспортом.



"Наши спасатели вовремя прибыли после прилета ракеты и затушили эпицентр взрыва. Впоследствии вместе с полицейскими начали оказывать первую помощь гражданам", — сказали в МВД.

Напомним, сегодня в полдень, 19 августа, на великий христианский праздник Преображения, нанесли преступный ракетный удар по центру Чернигова. Есть погибшие, включая детей.

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