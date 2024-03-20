Атака по Днепропетровщине: количество раненых выросло, появились фото разрушений

Вражескими обстрелами были разрушены пять частных домов.

В результате российских обстрелов по Синельниковскому району Днепропетровщины были ранены шесть человек. Еще один человек получил ранение в результате обстрела Никополя.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По уточненной информации, в результате атаки в ночь на 20 марта в Синельниковском районе были ранены шесть человек, пятеро из них — в больнице. Среди пострадавших – 13-летняя девочка и 15-летний парень.

Вражескими обстрелами были разрушены пять частных домов. Есть также поврежденные дома. Задело линии электропередач и газопровод.

Утром 20 марта оккупанты обстреляли из артиллерии Никополь. Там пострадал 27-летний мужчина. Он будет приходить в себя дома.

В Никополе повреждены магазин и коммунальное предприятие, жилье, хозяйственные постройки и авто.

Читайте главные новости дня:

Разрушение в Синельниковском районе Днепропетровщины в результате обстрелов в ночь на 20 марта / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Разрушение в Синельниковском районе Днепропетровщины в результате обстрелов в ночь на 20 марта / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, ранее Лысак сообщал о пяти пострадавших в результате обстрела Синельниковского района Днепропетровщины. Среди них – семья, дом которой разбили оккупанты.

Читайте также: