Атака по Днепропетровщине: количество раненых выросло, появились фото разрушений

Вражескими обстрелами были разрушены пять частных домов.
В результате российских обстрелов по Синельниковскому району Днепропетровщины были ранены шесть человек. Еще один человек получил ранение в результате обстрела Никополя.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По уточненной информации, в результате атаки в ночь на 20 марта в Синельниковском районе были ранены шесть человек, пятеро из них — в больнице. Среди пострадавших – 13-летняя девочка и 15-летний парень.
Вражескими обстрелами были разрушены пять частных домов. Есть также поврежденные дома. Задело линии электропередач и газопровод.
Утром 20 марта оккупанты обстреляли из артиллерии Никополь. Там пострадал 27-летний мужчина. Он будет приходить в себя дома.
В Никополе повреждены магазин и коммунальное предприятие, жилье, хозяйственные постройки и авто.
Читайте главные новости дня:
- Мобилизация по-новому: кому разрешат стучать в дверь с повесткой
- "Дрон показывал мне, куда ползти!": боец бригады "Буревий" рассказал о ранении в бою
- Вероятный прорыв границы в Сумской области: в ОВА рассказали, есть ли риск, и назвали самую большую опасность
Напомним, ранее Лысак сообщал о пяти пострадавших в результате обстрела Синельниковского района Днепропетровщины. Среди них – семья, дом которой разбили оккупанты.
Читайте также: