Атака по Днепропетровщине: обломки дрона упали на автомобиль с людьми, есть погибшие (фото)

Автомобиль во время падения на него обломков вражеского беспилотника двигался по трассе.

Сегодня ночью враг атаковал Днепропетровскую область "шахедами". Защитники сбили 6 беспилотников.

О деталях атаки сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"Обломки одного из них упали на ехавшую по трассе машину. К сожалению, два человека погибли... Загорелась сухая трава. Спасатели пожар потушили. Еще один БпЛА попал в частное предприятие в Криворожском районе. Произошел пожар. Пламя охватило более 100 кв.м и достигало 4-метровой высоты. Его спасатели уже потушили. Никто не пострадал", — написал он.

Последствия атаки

Кроме того, по его словам, по Никополю агрессор ударил из тяжелой артиллерии. Обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, в ночь на пятницу, 7 июля, в Одесской области произошли взрывы во время воздушной тревоги. Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе атаки БпЛА, а в ряде регионов была объявлена воздушная тревога Украины.