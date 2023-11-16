Атака по городу Селидово: найдено тело еще одной жертвы (фото)

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего человека в результате российских ракетных обстрелов по городу Селидово. Таким образом, на 16 ноября известно о трех жертвах.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Тело еще одной жертвы российской атаки по жилому дому обнаружили спасатели в ночь на 16 ноября.

"Спасатели достали из-под завалов тело еще одного погибшего на месте частично разрушенной в результате обстрела жилой четырехэтажки", – указано в заявлении чрезвычайников.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Аварийно-спасательные работы в городе Селидово после атаки по дому / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Аварийно-спасательные работы в городе Селидово после атаки по дому / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Напомним, в ночь на 15 ноября российские захватчики нанесли удар по жилому дому в городе Селидово Донецкой области. Сначала было известно об одной жертве атаки, но позже погибших стало больше. Враг разрушил целый подъезд четырехэтажного дома.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне ударили по многоквартирному дому! Ужасные вражеские обстрелы 15 ноября

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