Атака по городу Селидово: найдено тело еще одной жертвы (фото)

Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего человека в результате российских ракетных обстрелов по городу Селидово. Таким образом, на 16 ноября известно о трех жертвах.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Тело еще одной жертвы российской атаки по жилому дому обнаружили спасатели в ночь на 16 ноября.
"Спасатели достали из-под завалов тело еще одного погибшего на месте частично разрушенной в результате обстрела жилой четырехэтажки", – указано в заявлении чрезвычайников.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Напомним, в ночь на 15 ноября российские захватчики нанесли удар по жилому дому в городе Селидово Донецкой области. Сначала было известно об одной жертве атаки, но позже погибших стало больше. Враг разрушил целый подъезд четырехэтажного дома.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне ударили по многоквартирному дому! Ужасные вражеские обстрелы 15 ноября
Читайте также: