Атака по Харьковской ТЭЦ является военным преступлением: Жданов рассказал, понесет ли Россия ответственность

Атака россиян по Харьковской ТЭЦ, которая произошла вчера, 11 сентября, не что иное, как военное преступление, за которое РФ обязательно понесет ответственность.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Жданов напомнил, что до сих пор существует угроза авциационных и ракетных ударов по всей территории Украины, что мы наблюдали вчера. Так, только за минувшие сутки враг нанес 18 ракетных ударов и 39 авиаударов.

"В частности, россияне совершили террористический акт и нанесли ракетный удар по Харьковской ТЭЦ. Это крупнейшая тепловая электростанция в Украине. В результате частично отключили электроэнергию в нескольких областях. Это военное преступление. Здесь нет никаких вариантов — российские войска вчера совершили военное преступление в плане нападения на гражданскую инфраструктуру", – сказал эксперт.

Жданов обратил внимание, что россияне нанесли удар накануне наступления холодов.

"Сегодня ночь очень холодная. При отсутствии света отключаются насосы и прекращается подача воды. Поэтому ситуация может приравниваться к техногенной катастрофе. Но наша ГСЧС проявила героизм и мужество и восстановили все, что можно было", – отметил он.

Эксперт заверил, что эти преступления РФ Украине не забудет и все вспомнит на международном трибунале.

Напомним, что 11 сентября РФ ракетами попала в Харьковскую ТЭЦ.

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