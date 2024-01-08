Атака по Харькову и Змииву: погибла женщина, появились фото разрушений

В Змииве ракета попала в жилищный сектор, а в Харькове – по территории учебного заведения.
В результате российской ракетной атаки по Харьковской области 8 января известно о двух раненых: 63-летнем мужчине и 62-летней женщине, а также о погибшей 63-летней женщине.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
По данным следствия, 8 января примерно в 7:00 российские войска атаковали ракетами г. Змиив Харьковской области. Зафиксировано два попадания в частный жилищный сектор.
Из-под завалов дома достали раненых 63-летнего мужчину и 62-летнюю женщину. Жизнь людей спасена. Еще одна женщина остается под развалинами. Продолжаются поисково-спасательные работы.
В Харькове в Киевском районе российская ракета попала по территории учебного заведения. Задокументированы повреждения зданий.
Из-под завалов дома спасатели достали тело погибшей 63-летней мирной жительницы.
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На местах ракетных ударов по Змииву и Харькову работают прокуроры и все профильные службы. Специалисты устанавливают точный тип примененных врагом ракет. Информация будет дополнена.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, ранее сообщалось, что из-под завалов атакованного россиянами дома в Змииве спасатели достали двух мужчин в возрасте 90 и 60 лет. Еще одна женщина остается под завалами.
Кроме того, в больнице умер 56-летний мужчина, который получил ранения в результате обстрела Харькова 2 января.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Из-под завалов достают людей! Детали ракетного удара 8 января
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