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Атака по Харькову: из-под завалов пытаются достать тело пятого человека
Поисково-спасательные работы продолжались всю ночь.
В Харькове на месте одного из попаданий продолжаются спасательно-поисковые работы. Спасатели пытаются деблокировать из-под завалов тело пятого человека.
Об этом сообщают журналисты с места происшествия.
После взрыва разрушен весь подъезд дома. У спасателей от соседей и родственников есть информация о том, что здесь, в этих квартирах, находились в момент попадания пять человек.
Оккупанты ударили по Харькову
Это пожилая женщина с сыном, а также семья — двое взрослых около 40 лет и их дочь 12 лет.
Напомним, ночью оккупанты атаковали Харьков «Шахедами». Сообщалось о четырех погибших.