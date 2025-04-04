Атака по Харькову: из-под завалов пытаются достать тело пятого человека

На месте атаки / © скрин с видео

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В Харькове на месте одного из попаданий продолжаются спасательно-поисковые работы. Спасатели пытаются деблокировать из-под завалов тело пятого человека.

Об этом сообщают журналисты с места происшествия.

После взрыва разрушен весь подъезд дома. У спасателей от соседей и родственников есть информация о том, что здесь, в этих квартирах, находились в момент попадания пять человек.

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© скрин с видео

Оккупанты ударили по Харькову

Это пожилая женщина с сыном, а также семья — двое взрослых около 40 лет и их дочь 12 лет.

Напомним, ночью оккупанты атаковали Харьков «Шахедами». Сообщалось о четырех погибших.