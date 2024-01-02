Атака по Харькову: среди раненых – 5 детей, масштабные разрушения сняли на фото

Число пострадавших в результате ракетных ударов по городу возросло до 44.
В результате ракетных ударов по Харькову 2 января количество пострадавших возросло до 44, среди них оказались пятеро детей. Жертвой атаки стала 91-летняя женщина.
Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в Сети и опубликовал фото с последствиями ракетной атаки.
Пострадавшие в результате атаки в Харькове
В результате вражеских ракетных ударов по центру Харькова погибла 91-летняя женщина. По состоянию на данный момент известно о 44 пострадавших.
Среди них пятеро детей: трое девятилетних мальчиков, а также девочки в возрасте шесть и 13 лет. У детей обнаружены взрывные травмы, ушибы, акубаротравмы, острые реакции на стресс.
Что касается пострадавших взрослых, то ранения получили 24 женщины в возрасте от 19 до 84 лет и 15 мужчин в возрасте от 24 до 60 лет.
В настоящее время 28 пациентов находятся в больницах, в том числе трое детей. Медики оценивают их состояние как среднее.
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Разрушения в Харькове в результате ракетной атаки
Как сообщили в Офисе генпрокурора, в результате вражеских ударов в Харькове повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, магазины, кафе, аптеки, автомобили.
Последствия ракетных ударов по Харькову зафиксировали на фото. На кадрах видны разрушения жилых домов, в которых выбиты окна и двери, разбитые авто, воронка, разбросанные по улицам обломки, в том числе российской ракеты.
При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Прокуроры совместно со следователями полиции работают на местах обстрелов. Следственные действия продолжаются.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть видео: Самые мощные взрывы — в Киеве и Харькове! Новости 10:00 2 января 2024 года
Напомним, российская армия 2 января атаковала Харьков ракетами С-300 и "Кинжал". Враг выпустил шесть ракет по центральной части города. В результате ударов есть раненые, жертва и разрушения домов и авто.
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