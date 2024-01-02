Атака по Харькову: среди раненых – 5 детей, масштабные разрушения сняли на фото

Число пострадавших в результате ракетных ударов по городу возросло до 44.

В результате ракетных ударов по Харькову 2 января количество пострадавших возросло до 44, среди них оказались пятеро детей. Жертвой атаки стала 91-летняя женщина.

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в Сети и опубликовал фото с последствиями ракетной атаки.

Пострадавшие в результате атаки в Харькове

В результате вражеских ракетных ударов по центру Харькова погибла 91-летняя женщина. По состоянию на данный момент известно о 44 пострадавших.

Среди них пятеро детей: трое девятилетних мальчиков, а также девочки в возрасте шесть и 13 лет. У детей обнаружены взрывные травмы, ушибы, акубаротравмы, острые реакции на стресс.

Что касается пострадавших взрослых, то ранения получили 24 женщины в возрасте от 19 до 84 лет и 15 мужчин в возрасте от 24 до 60 лет.

В настоящее время 28 пациентов находятся в больницах, в том числе трое детей. Медики оценивают их состояние как среднее.

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Разрушения в Харькове в результате ракетной атаки

Как сообщили в Офисе генпрокурора, в результате вражеских ударов в Харькове повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, магазины, кафе, аптеки, автомобили.

Последствия ракетных ударов по Харькову зафиксировали на фото. На кадрах видны разрушения жилых домов, в которых выбиты окна и двери, разбитые авто, воронка, разбросанные по улицам обломки, в том числе российской ракеты.

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Прокуроры совместно со следователями полиции работают на местах обстрелов. Следственные действия продолжаются.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть видео: Самые мощные взрывы — в Киеве и Харькове! Новости 10:00 2 января 2024 года

Последствия ракетной атаки по Харькову 2 января / Фото: Офис генерального прокурора

Разрушение в Харькове в результате ракетной атаки 2 января / Фото: Олег Синєгубов

Разрушение в Харькове в результате ракетной атаки 2 января / Фото: Олег Синєгубов

Разрушение в Харькове в результате ракетной атаки 2 января / Фото: Олег Синєгубов

Разрушение в Харькове в результате ракетной атаки 2 января / Фото: Олег Синєгубов

Разрушение в Харькове в результате ракетной атаки 2 января / Фото: Олег Синєгубов

Разрушение в Харькове в результате ракетной атаки 2 января / Фото: Олег Синєгубов

Разрушение в Харькове в результате ракетной атаки 2 января / Фото: Олег Синєгубов

Разрушение в Харькове в результате ракетной атаки 2 января / Фото: Олег Синєгубов

Последствия ракетной атаки по Харькову 2 января / Фото: Офис генерального прокурора

Последствия ракетной атаки по Харькову 2 января / Фото: Офис генерального прокурора

Последствия ракетной атаки по Харькову 2 января / Фото: Офис генерального прокурора

Последствия ракетной атаки по Харькову 2 января / Фото: Офис генерального прокурора

Последствия ракетной атаки по Харькову 2 января / Фото: Офис генерального прокурора

Разрушение в Харькове в результате ракетной атаки 2 января / Фото: Олег Синєгубов

Последствия ракетной атаки по Харькову 2 января / Фото: Офис генерального прокурора

Последствия ракетной атаки по Харькову 2 января / Фото: Офис генерального прокурора

Последствия ракетной атаки по Харькову 2 января / Фото: Офис генерального прокурора

Разрушение в Харькове в результате ракетной атаки 2 января / Фото: Олег Синєгубов

Разрушение в Харькове в результате ракетной атаки 2 января / Фото: Олег Синєгубов

Напомним, российская армия 2 января атаковала Харьков ракетами С-300 и "Кинжал". Враг выпустил шесть ракет по центральной части города. В результате ударов есть раненые, жертва и разрушения домов и авто.

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