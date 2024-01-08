Атака по Хмельницкой области: стало известно, сколько прогремело взрывов

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Сегодня, 8 января, Хмельницкую область оккупанты атаковали ракетами.

О последствиях ударов сообщили в ОВА.

"Сегодня Хмельнитчина проснулась от ударов россиян. В результате атаки в области раздалось, по меньшей мере шесть взрывов. На местах ударов работают оперативные и спасательные службы", — говорится в сообщении.

В ОВА также пообещали сообщить детали впоследствии.

Обо всех подробностях утренней атаки по Украине — читайте в новости.

Читайте также: