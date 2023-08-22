Атака по Хмельнитчине: РФ повредила здания Меджибижской крепости (фото)

В результате атаки РФ беспилотниками по Хмельнитчине, 19 августа, повреждения получил Государственный историко-культурный заповедник "Межибеж".

Об этом рассказал директор заповедника Олег Погорелец, передает Укринформ.

По его словам, взрывная волна повредила несколько зданий Меджибижской крепости, которая является памятником архитектуры 16 века и внесена в Государственный реестр национального культурного достояния. Речь идет в частности о Рыцарской башне 15 века, Свято-Михайловской церкви 1586 года и местном музее Голодомора.

"Приблизительно в 3:20,19 августа, взрывная волна повредила окна, были выбиты замки, открывались двери... повреждения получил крышу на самой высокой Рыцарской башне высотой 37 метров", — рассказывает директор заповедника.

В результате вражеской атаки больше всего пострадал заповедник.

"Сорванные крепления, и разумеется, есть теперь опасность, что эти листья ветром, во время бури могут вообще оторваться, создав опасность и для людей, и, понятно, что природные факторы, такие, как дожди, могут навредить самому зданию", – рассказал директор заповедника.

Научный сотрудник заповедника "Меджибиж" Евгений Нагурный говорит, что в музее Голодомора, который находится в одном из зданий, появилась большая трещина на стене. А также выбило окна, повредило витражи и вырвало двери в Свято-Михайловской церкви в 1586 году, расположенной на территории крепости.

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"В понедельник, 21 августа, сообщил Нагурный, на территории заповедника вместе с полицией работала специальная комиссия, которая фиксировала разрушение и оценивала сумму ущерба", — говорится в сообщении.

Меджибожский замок – вторая по популярности крепость Хмельницкой области. С 2001 г. имеет статус Государственного историко-культурного заповедника.

Государственный историко-культурный заповедник "Межибеж".

Государственный историко-культурный заповедник "Межибеж".

Государственный историко-культурный заповедник "Межибеж".

Государственный историко-культурный заповедник "Межибеж".

Напомним, 19 августа, во время воздушной тревоги, российские кафиры снова нанесли удары по Хмельницкой области.

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