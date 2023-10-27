Атака по Изюму: какими ракетами ударил враг и какие последствия (фото)

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Российские войска атаковали Изюм в Харьковской области двумя ракетами "Искандер", в результате чего есть раненые и разрушения.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
Согласно данным следствия, российские оккупанты обстреляли Изюм 26 октября примерно в 23:30. По предварительной информации, удар был нанесен двумя ракетами типа "Искандер".
В результате атаки в Изюме повреждено здание пожарно-спасательного подразделения ГСЧС и ряд жилых домов. Восемь спасателей получили ранения.
"Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции принимают все меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора", — отметили в прокуратуре.
Там добавили, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Ракетный удар по Изюму
Ранее в МВД сообщили, что россияне нанесли ракетный удар по зданию пожарной части Изюма. Пострадали восемь спасателей, повреждено здание части и 13 единиц техники.
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