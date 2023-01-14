Атака по многоэтажке Днепра: россияне ударили такой же ракетой, как по ТЦ в Кременчуге

Российские войска нанесли удар по многоэтажке Днепра ракетой типа Х-22. Назначение этой ракеты – уничтожение авианосных групп в море.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.

"Это ракета Х-22, выпущенная из дальнего бомбардировщика Ту-22М3. Запуски производились из района Курска и Азовского моря. Всего было 5 пусков этих ракет", — отметил Игнат.

По его словам, аналогичная ракета попала в июне по торговому центру в Кременчуге, в результате которого погиб по меньшей мере 21 человек.

"Ракета с боевой частью 950 килограммов, которую называют убийцей авианосцев, предназначена для уничтожения авианосных групп в море. Она может оснащаться ядерной частью. И такой ракетой бьют по густонаселенному городу. Нет никакого объяснения и оправдания этому террористическому акту", — подчеркнул Игнатий. .

Напомним, 27 июня во время воздушной тревоги оккупанты ударили ракетами по торгово-развлекательному центру в Кременчуге, где находились более тысячи гражданских людей.

Ракетный удар 14 января

Российские оккупанты 14 января в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В частности, одна из российских ракет попала в многоэтажку в Днепре.

Сначала сообщалось о двух погибших в результате удара, а затем количество жертв возросло до пяти. Число пострадавших возросло до почти 60 человек, среди которых 12 детей.

После атаки в Днепре разрушены 72 квартиры. В них было прописано 100-200 человек. Именно на такое количество ориентируются спасатели, разбирая на месте завалы.

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