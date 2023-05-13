Атака по Николаеву: Гуменюк рассказала, чем ударили оккупанты

Ночь была сложной, но обошлось без жертв.

В Николаеве в ночь на 13 мая после 01:20 раздались звуки взрывов. Воздушная тревога в области продолжалась с 01:15 до 03:06. Российские военные ударили по Николаеву, вероятно, наземным оружием.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны "Юг" Наталья Гуменюк.

"Что касается попаданий по Николаеву, скорее всего, это была наземная атака, наземное оружие. Это говорит о том, что враг пытается рассредоточить усилия ПВО и выискивает тактику максимального поражения", — отметила Гуменюк.

Ранее глава ОВА Виталий Ким сообщил о пожаре в Николаеве после попадания в гражданский объект

"Все логично. Атаковали колбасу, потом "Нашу рябу", потом хлеб", — отметил Виталий Ким.

По информации мэра Николаева Александра Сенкевича, спасатели ликвидируют пожар на предприятии.

"Рядом пострадали жилые дома. В одной из пятиэтажек выбиты практически все окна, пожары в трех квартирах", — написал городской голова в Телеграмм-канале.

Напомним, в ночь на субботу, 13 мая, оккупанты совершили очередную масштабную атаку территории Украины. Обо всех подробностях читайте в нашей новости.