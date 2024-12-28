Атака по Николаеву: стало известно, что натворили россияне

В результате дроновой атаки пострадавших нет.

В ночь на 28 декабря ПВО уничтожила в Николаевской области 12 БпЛА типа "Shahed 131/136".

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Около 01:20 враг атаковал Николаев ударными беспилотниками.

"В результате боевой работы и падения обломков возник пожар на крыше пятиэтажного жилого дома. Помимо этого загорелась сухая трава на территории промышленного предприятия. Оба пожара пожарные оперативно ликвидировали. В жилом доме частично разрушена крыша, выбиты окна. Пострадавших нет", — отметил он.

Напомним, 27 декабря фиксировался запуск российскими оккупантами дронов-камикадзе в сторону Украины. Ударные БпЛА противника заходили с южного направления.

Уже ночью, 28 декабря, в Николаеве прогремели взрывы на фоне дроновой атаки.

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