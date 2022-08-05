Атака по Николаеву: вспыхнул ряд пожаров, есть много разрушений (фото)

В результате обстрела российскими войсками Корабельного района Николаева повреждения получили частные дома и многоэтажки. Площадь поражений очень большая.

В местах ударов вспыхнули пожары и есть существенные разрушения. Там работают спасатели.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, опубликовавший фото с мест атак.

"Николаев. Россияне нанесли удар по Корабельному району города. Пострадали частные дома и многоэтажки. Площадь поражения очень большая, есть пожары, значительные разрушения и жертвы. Работают спасатели", – говорится в заявлении.

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Тимошенко также уточнил информацию о жертве обстрела, сообщив, что это мужчина 1980 года рождения, погибший из-за полученных травм.

Чиновник также сообщил о 21 раненом. Однако ранее глава Николаевского облсовета Анна Замазеева заявляла о 22 пострадавших от атаки, среди которых – 14-летний подросток, стоявший на входе в церковь.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в результате вражеской атаки поврежден 21 частный дом. В 17 из них обломки от боеприпасов попали в крышу, выбиты окна и покорежен фасад.

Еще в четырех частных домах вспыхнули пожары в результате обстрела. В пяти многоэтажках выбиты окна. Также повреждены здания двух частных предприятий.

Сенкевич тоже сообщил об одной жертве и 22 пострадавших.

Добавим, что захватчики били из "Смерчей" и "Пионов", а также кассетными бомбами, сообщается в сюжете ТСН. Снаряды накрыли большую площадь жилых кварталов.

Обстрел Николаева: 22 человека ранены, среди них – ребенок

Напомним, днем 5 августа российские оккупанты обстреляли Николаев, и сначала сообщалось о 10 пострадавших.

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