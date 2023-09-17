Атака по Одесчине дронами и ракетами – последствия российского удара (фото)

Российские захватчики продолжают атаковать Одесскую область.
В ночь на 17 сентября Россия нанесла удар по Украине крылатыми ракетами и ударными БпЛА. Силам ПВО удалось сбить 12 из 16 вражеских целей. Основное направление удара было по югу Одесской области.
Последствия удара РФ в Telegram-канале обнародовали Силы обороны юга Украины.
После атаки последовало попадание вражеских ракет по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области. ГСЧС занимается ликвидацией последствий удара оккупантов.
Как рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, оккупанты запустили по Одесчине не только беспилотники, но и крылатые ракеты воздушного базирования Х-101, Х-555, или Х-55, из девяти самолетов стратегической авиации из района Энгельса.
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