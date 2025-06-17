Атака по Одессе: обломки повредили лечебное учреждение национального значения (фото)

Последствия атаки по Одессе 17 июня 2025 года / © Facebook/Геннадий Труханов

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В ночь на 17 июня одно из старейших медицинских учреждений Одессы - городская инфекционная больница — получила повреждения в результате вражеской атаки.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram.

По его словам, в четырех корпусах здания выбито более 100 окон и дверей. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших среди пациентов и медперсонала.

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Особую тревогу вызывает то, что на территории больницы расположен памятник архитектуры и истории национального значения — здание, где в свое время работал выдающийся врач и ученый Николай Пирогов.

Сейчас городские службы оперативно работают над ликвидацией последствий атаки. Новые корпуса больницы продолжают функционировать в штатном режиме.

Последствия атаки по Одессе 17 июня 2025 года / © Facebook/Геннадий Труханов

Последствия атаки по Одессе 17 июня 2025 года / © Facebook/Геннадий Труханов

Последствия атаки по Одессе 17 июня 2025 года / © Facebook/Геннадий Труханов

Последствия атаки по Одессе 17 июня 2025 года / © Facebook/Геннадий Труханов

Последствия атаки по Одессе 17 июня 2025 года / © Facebook/Геннадий Труханов

Власти призывают жителей оставаться в укрытиях во время воздушных тревог и соблюдать правила безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне нанесли удар по инклюзивному центру в Одессе, где работали с детьми с особенностями развития. В центре проводили и канистерапию (реабилитацию с помощью специально обученных и отобранных собак).

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