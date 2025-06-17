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Атака по Одессе: обломки повредили лечебное учреждение национального значения (фото)
В зданиях выбито более 100 окон, к счастью, без пострадавших.
В ночь на 17 июня одно из старейших медицинских учреждений Одессы - городская инфекционная больница — получила повреждения в результате вражеской атаки.
Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram.
По его словам, в четырех корпусах здания выбито более 100 окон и дверей. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших среди пациентов и медперсонала.
Особую тревогу вызывает то, что на территории больницы расположен памятник архитектуры и истории национального значения — здание, где в свое время работал выдающийся врач и ученый Николай Пирогов.
Сейчас городские службы оперативно работают над ликвидацией последствий атаки. Новые корпуса больницы продолжают функционировать в штатном режиме.
Власти призывают жителей оставаться в укрытиях во время воздушных тревог и соблюдать правила безопасности.
Напомним, ранее мы писали о том, что россияне нанесли удар по инклюзивному центру в Одессе, где работали с детьми с особенностями развития. В центре проводили и канистерапию (реабилитацию с помощью специально обученных и отобранных собак).