Атака по Одессе: ракетный удар разрушил квартиру известной политолога Анны Шелест (фото, видео)

Анна Шелест показала полностью разрушенную квартиру в Одессе после обстрела РФ.

Вечером 14 ноября во время попадания вражеской ракеты в жилой дом в Одессе разрушена квартира политолога Анны Шелест.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Кандидат политических наук, директор безопасных программ Совета внешней политики "Украинская призма" обнародовала фото своей картиры после попадания ракеты в жилой дом.

Ракетный удар по Одессе Фото: Анна Шелест

"Это была моя квартира... Расскажите об уступках России. Горит соседняя квартира. Поэтому я не хочу оставаться", – написала Анна Шелест.

Вечером 14 ноября во время попадания вражеской ракеты в жилой дом в Одессе разрушена квартира политологи Анны Шелест.

Напомним, в результате ракетного удара вражеской армии РФ по жилому дому Одессы там погибла женщина.

Вечером 14 ноября во время попадания вражеской ракеты в жилой дом в Одессе разрушена квартира политологи Анны Шелест.

Ранены, по меньшей мере, два человека. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В Одессе повреждены жилые дома, церковь, автомобили. В некоторых локациях возникли пожары. Также поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Вынуждена прекращена работа одного из котельных города.

Как сообщили корреспонденты "Думской", в жилом доме в центре города полностью снесен третий этаж, здание – в огне. Спасатели тушат пожар и пытаются попасть в квартиру через окна, надеясь найти людей.

На месте находятся спасатели, все службы города, городской голова.

По состоянию на 00:05 известно, что в Одессе семь локаций разрушились в результате ударов. Восемь человек ранены.

Среди пострадавших также семья из трех человек. Их доставили в больницу. Отец находится в тяжелом состоянии, мать и 9-летний сын – в среднем.

Напомним, предварительно враг атаковал Одессу двумя крылатыми управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и "Шахедами".

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