Атака по Одесской области: россияне повредили линии электропередач, есть проблемы со светом

Без электроэнергии оказалась часть потребителей в городе Килия.
Во время атаки дронами-камикадзе по Одесской области в ночь на 6 сентября были повреждены линии электропередач.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
В результате повреждения линий электропередач в Одесской области без электроэнергии осталась часть жителей города Килия.
"В Одесской области из-за ночного обстрела дронами-камикадзе повреждены линии электропередачи, часть потребителей в городе Килия – без света. Ремонтные бригады проводят осмотр поврежденных сетей", – говорится в Минэнерго.
Напомним, ночью российские захватчики три часа атаковали беспилотниками Одесскую область. Враг повредил объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры. Погиб работник агропредприятия.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новые подробности! Спасатели до сих пор унимают последствия ночной атаки на Одесчину!
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