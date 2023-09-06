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Атака по Одесской области: россияне повредили линии электропередач, есть проблемы со светом

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Атака по Одесской области: россияне повредили линии электропередач, есть проблемы со светом

Дроны-камикадзе / Фото: ТСН.ua

Без электроэнергии оказалась часть потребителей в городе Килия.

Во время атаки дронами-камикадзе по Одесской области в ночь на 6 сентября были повреждены линии электропередач.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

В результате повреждения линий электропередач в Одесской области без электроэнергии осталась часть жителей города Килия.

"В Одесской области из-за ночного обстрела дронами-камикадзе повреждены линии электропередачи, часть потребителей в городе Килия – без света. Ремонтные бригады проводят осмотр поврежденных сетей", – говорится в Минэнерго.

Напомним, ночью российские захватчики три часа атаковали беспилотниками Одесскую область. Враг повредил объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры. Погиб работник агропредприятия.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новые подробности! Спасатели до сих пор унимают последствия ночной атаки на Одесчину!

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Дата публикации
Просмотры
346
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