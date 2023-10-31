Атака по оккупантам в Крыму: СМИ сообщили, что и где поражено

Ракетный удар был нанесен в Сакском районе, где расположен российский комплекс ПВО.

В результате ракетной атаки по оккупированному Крыму 30 октября был поврежден российский зенитно-ракетный комплекс С-300.

Об этом сообщает телеграм-канал Astra со ссылкой на источники.

По опубликованным данным, около 6:00 30 октября была совершена ракетная атака в районе села Молочное Сакского района оккупированного Крыма. Там дислоцируется комплекс ПВО Минобороны России.

В результате атаки был поврежден вражеский ЗРК С-300 и уничтожен дизель-генератор.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Место на карте, где поврежден ЗРК С-300

Напомним, в ночь на 30 октября в районе села Оленевка в Крыму раздались взрывы, а утром местные паблики сообщили, что был атакован российский ракетно-зенитный полк ПВО, ранены 17 российских военных и повреждены 5 авто.

Впоследствии в ВСУ сообщили, что в ту ночь они уничтожили на западе Крыма стратегический объект системы ПВО оккупантов.

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