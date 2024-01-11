Атака по отелю в Харькове: среди раненых журналисты-граждане Турции и Грузии (фото)

Кроме гостиницы, в городе повреждены автомобили, предприятия и жилые дома.
В результате ракетной атаки по отелю в Харькове 10 января пострадали 13 человек, среди которых оказались двое журналистов турецкого медиа – граждане Турции и Грузии.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
По данным следствия, 10 января около 22:30 российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Киевского района Харькова.
Две ракеты типа С-300 попали на территорию гостиницы, где загорелся пожар. Здание отеля испытало частичные разрушения. Также повреждены автомобили, предприятия и жилые дома.
"Получили ранения 13 человек. Среди них гражданка Турции и гражданин Грузии, оба являются журналистами турецкого медиа. По состоянию на данный момент 10 человек находятся в больнице, трем была оказана помощь на месте", – говорится в заявлении прокуратуры.
По предварительным данным, захватчики выпустили ракеты с территории Белгородской области РФ.
Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и зафиксировали последствия российской вооруженной агрессии. При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
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Напомним, вечером 10 января оккупанты атаковали Харьков двумя ракетами С-300 и попали по зданию отеля в Киевском районе, где находились 30 человек. Сначала сообщалось об 11 пострадавших, часть из которых была доставлена в больницу. Обошлось без жертв.
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