Атака по отелю в Кривом Роге: в ОВА уточнили данные о пострадавших и разрушениях (фото)

Под завалами могут находиться два человека.
В результате ракетного удара по отелю в Кривом Роге в ночь на 27 августа погибли два человека, еще пятеро пострадали. Повреждены магазины, многоэтажки, автомобили.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Из-за ночного ракетного удара по отелю в Кривом Роге погибли два человека – женщина и мужчина.
Еще пять человек пострадали. Так, 43-летняя женщина оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Госпитализирован и 37-летний мужчина в состоянии средней тяжести. Еще трое пострадавших будут приходить в себя дома.
"Пока неизвестна судьба еще двух человек. Вероятно, они могут находиться под завалами", – отметил Лысак.
Повреждены также шесть магазинов, четыре многоэтажки, восемь автомобилей.
На месте трагедии продолжают работу все службы.
Напомним, ночью российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и разрушили отель "Аврора".
Сначала было известно об одной жертве атаки и четырех раненых. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул информировал, что под завалами могут находиться пять человек.
Читайте также: