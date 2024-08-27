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Атака по отелю в Кривом Роге: в ОВА уточнили данные о пострадавших и разрушениях (фото)

Атака по отелю в Кривом Роге: в ОВА уточнили данные о пострадавших и разрушениях (фото)

Разрушение в Кривом Роге в результате ракетного удара / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Под завалами могут находиться два человека.

В результате ракетного удара по отелю в Кривом Роге в ночь на 27 августа погибли два человека, еще пятеро пострадали. Повреждены магазины, многоэтажки, автомобили.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Из-за ночного ракетного удара по отелю в Кривом Роге погибли два человека – женщина и мужчина.

Еще пять человек пострадали. Так, 43-летняя женщина оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Госпитализирован и 37-летний мужчина в состоянии средней тяжести. Еще трое пострадавших будут приходить в себя дома.

"Пока неизвестна судьба еще двух человек. Вероятно, они могут находиться под завалами", – отметил Лысак.

Повреждены также шесть магазинов, четыре многоэтажки, восемь автомобилей.

На месте трагедии продолжают работу все службы.

Разрушение в Кривом Роге в результате ракетного удара / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Разрушение в Кривом Роге в результате ракетного удара / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Разрушение в Кривом Роге в результате ракетного удара / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Разрушение в Кривом Роге в результате ракетного удара / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Разрушение в Кривом Роге в результате ракетного удара / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Разрушение в Кривом Роге в результате ракетного удара / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Разрушение в Кривом Роге в результате ракетного удара / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Разрушение в Кривом Роге в результате ракетного удара / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Разрушение в Кривом Роге в результате ракетного удара / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Разрушение в Кривом Роге в результате ракетного удара / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, ночью российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и разрушили отель "Аврора".

Сначала было известно об одной жертве атаки и четырех раненых. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул информировал, что под завалами могут находиться пять человек.

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