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Атака по Шосткинской общине: в больнице скончалась 33-летняя женщина
Медики почти сутки боролись за ее жизнь, однако спасти пострадавшую не удалось.
В больнице скончалась женщина, получившая тяжелые ранения в результате российской атаки по Шосткинской общине Сумской области в ночь на 12 июня.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
В результате количество погибших возросло до двух человек.
«В больнице скончалась тяжелораненая женщина, которая минувшей ночью пострадала в результате российской атаки на железнодорожную инфраструктуру Шосткинского общества. Почти сутки медики боролись за ее жизнь, однако спасти женщину не удалось. Она получила очень тяжелые травмы», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что погибшей было 33 года.
Ранее сообщалось, что в Сумском районе в результате вражеского удара беспилотником по хозяйству в Садовской общине пострадали люди и погиб скот.
Мы ранее информировали, что в Сумах вечером 11 июня вражеский беспилотник «Молния» попал в многоквартирный дом.