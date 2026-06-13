Атака по Шосткинской общине: в больнице скончалась 33-летняя женщина

Атака на Сумщину / © Сумская ОВА

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В больнице скончалась женщина, получившая тяжелые ранения в результате российской атаки по Шосткинской общине Сумской области в ночь на 12 июня.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

В результате количество погибших возросло до двух человек.

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«В больнице скончалась тяжелораненая женщина, которая минувшей ночью пострадала в результате российской атаки на железнодорожную инфраструктуру Шосткинского общества. Почти сутки медики боролись за ее жизнь, однако спасти женщину не удалось. Она получила очень тяжелые травмы», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что погибшей было 33 года.

Ранее сообщалось, что в Сумском районе в результате вражеского удара беспилотником по хозяйству в Садовской общине пострадали люди и погиб скот.

Мы ранее информировали, что в Сумах вечером 11 июня вражеский беспилотник «Молния» попал в многоквартирный дом.

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