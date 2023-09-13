Атака по судоремонтному заводу в Севастополе: Россия заявила о 2 поврежденных кораблях

Оккупанты утверждают об атаке крылатыми ракетами и безэкипажными катерами.

После атаки по судоремонтному заводу им. Орджоникидзе в оккупированном Севастополе россияне заявили о повреждении двух находящихся на ремонте кораблей.

Об этом заявило Минобороны России.

В сообщении российского ведомства утверждается, что ночью якобы ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.

Как всегда, в Минобороны РФ уверяют, что силы ПВО сбили семь крылатых ракет. Также утверждают, что патрульный корабль "Василий Быков" якобы уничтожил все безэкипажные катера.

"В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два находящихся на ремонте корабля", — говорится в заявлении российского министерства.

"Бавовна" в Севастополе в ночь на 13 сентября/Фото: Telegram-каналы

"Бавовна" в Севастополе в ночь на 13 сентября/Фото: Telegram-каналы

Взрывы и атака по Севастополю

В ночь на 13 сентября в Севастополе прогремела серия взрывов, после которых вспыхнул пожар на судоремонтном заводе. В то же время на Корабельной стороне города была слышна стрельба.

Позже местные оккупационные власти заявили, что был атакован Севастопольский судоремонтный завод имени Орджоникидзе. Также утверждалось о 24 пострадавших.

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