Атака по Сумам: полиция показала фото многочисленных разрушений

В городе проводятся поисково-спасательные и аварийно-восстановительные работы.
Разрушения в Сумах в результате российской атаки 22 ноября сняли на фото. В городе повреждены 17 домов, магазин и три автомобиля.
Об этом сообщила Нацполиция Украины.
Около 5:00 Россия устроила воздушную атаку по Сумам тремя дронами-камикадзе. Полиция работает на местах попаданий.
В результате ударов повреждены 12 многоэтажных и пять частных жилых домов, магазин и три автомобиля.
В городе проводятся поисково-спасательные и аварийно-восстановительные работы. На местах происшествия работают спасатели, усиленные следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники.
Продолжается документирование военных преступлений.
Напомним, россияне атаковали жилой микрорайон в Сумах. Там погибли два человека, еще 12 – получили ранения разной степени тяжести.
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