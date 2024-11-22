Атака по Сумам: полиция показала фото многочисленных разрушений

В городе проводятся поисково-спасательные и аварийно-восстановительные работы.

Разрушения в Сумах в результате российской атаки 22 ноября сняли на фото. В городе повреждены 17 домов, магазин и три автомобиля.

Об этом сообщила Нацполиция Украины.

Около 5:00 Россия устроила воздушную атаку по Сумам тремя дронами-камикадзе. Полиция работает на местах попаданий.

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В результате ударов повреждены 12 многоэтажных и пять частных жилых домов, магазин и три автомобиля.

В городе проводятся поисково-спасательные и аварийно-восстановительные работы. На местах происшествия работают спасатели, усиленные следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники.

Продолжается документирование военных преступлений.

Последствия атаки на Сумы 22 ноября/Фото: Нацполиция Украины

Последствия атаки на Сумы 22 ноября/Фото: Нацполиция Украины

Последствия атаки на Сумы 22 ноября/Фото: Нацполиция Украины

Последствия атаки на Сумы 22 ноября/Фото: Нацполиция Украины

Последствия атаки на Сумы 22 ноября/Фото: Нацполиция Украины

Последствия атаки на Сумы 22 ноября/Фото: Нацполиция Украины

Напомним, россияне атаковали жилой микрорайон в Сумах. Там погибли два человека, еще 12 – получили ранения разной степени тяжести.

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