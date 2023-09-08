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Атака по Сумам: пострадавших стало больше, из-под завалов вытащили собаку (фото, видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Время на прочтение
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Атака по Сумам: пострадавших стало больше, из-под завалов вытащили собаку (фото, видео)

Фото с места ракетного удара по Сумам/Фото: Нацполиция

На месте российской атаки повреждено более 20 домов. Из-под развалин удалось спасти людей и собаку.

В результате ракетного удара по Сумам утром 8 сентября количество пострадавших возросло до трех человек. Двух из них, а также напуганную собаку, спасатели вытащили из-под завалов.

Об этом сообщили в МВД Украины.

"В результате попадания три человека ранены, двух из которых удалось спасти из-под завалов. Повреждены по меньшей мере 8 транспортных средств и 20 домовладений, один из жилых домов разрушен полностью", — говорится в заявлении министерства.

Там же показали фото и видео с места ракетного удара. На кадрах видны существенные разрушения жилых домов и работа на месте соответствующих служб.

Кроме того, из-под завалов в Сумах была спасена напуганная собака.

На месте атаки сейчас работают все необходимые службы, идет ликвидация последствий обстрела.

Ракетный удар по Сумам: в МВД выложили видео с места атаки

Ракетный удар по Сумам: в МВД выложили видео с места атаки
Фото с места ракетного удара по Сумам/Фото: Нацполиция / ©
Фото с места ракетного удара по Сумам/Фото: Нацполиция
Фото с места ракетного удара по Сумам/Фото: Нацполиция / ©
Фото с места ракетного удара по Сумам/Фото: Нацполиция
Фото с места ракетного удара по Сумам/Фото: Нацполиция / ©
Фото с места ракетного удара по Сумам/Фото: Нацполиция
Фото с места ракетного удара по Сумам/Фото: Нацполиция / ©
Фото с места ракетного удара по Сумам/Фото: Нацполиция
Фото с места ракетного удара по Сумам/Фото: Нацполиция / ©
Фото с места ракетного удара по Сумам/Фото: Нацполиция
Фото с места ракетного удара по Сумам/Фото: Нацполиция / ©
Фото с места ракетного удара по Сумам/Фото: Нацполиция

Напомним, утром 8 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Сумам и попала по жилому микрорайону, где нет военных объектов. Повреждены дома и автомобили. Сначала сообщалось о двух пострадавших пожилых людях – мужчине и женщине.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракетные удары по Кривому Рогу и Сумам! Новости 10:00 8 сентября

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Дата публикации
Просмотры
1045
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