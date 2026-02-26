ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
3193
Время на прочтение
1 мин

Атака по Украине 26 февраля: в НАТО подняли истребители

В Польше на фоне массированной атаки по Украине подняли истребители.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Истребители

Истребители / © Associated Press

Вооруженные силы Польши подняли в небо истребители на фоне массированной российской атаки ракетами и дронами на Украину 26 февраля.

Об этом сообщает Еxpres.

В частности, Оперативное командование Вооруженных сил Польши объявило о поднятии самолетов в воздух и приведении систем противовоздушной обороны в максимальную готовность.

В заявлении, опубликованном на официальном аккаунте X, командование отметило: «Внимание. В связи с очередным массированным нападением Российской Федерации на территорию Украины в нашем воздушном пространстве началась операция польской и союзной авиации».

Отметим, российские войска совершили очередную массированную комбинированную атаку на Киев, область и ряд других регионов Украины с применением крылатых ракет, а также дронов. В настоящее время воздушная тревога звучит в Киеве и ряде областей.

Дата публикации
Количество просмотров
3193
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie