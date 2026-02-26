- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 3193
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака по Украине 26 февраля: в НАТО подняли истребители
В Польше на фоне массированной атаки по Украине подняли истребители.
Вооруженные силы Польши подняли в небо истребители на фоне массированной российской атаки ракетами и дронами на Украину 26 февраля.
Об этом сообщает Еxpres.
В частности, Оперативное командование Вооруженных сил Польши объявило о поднятии самолетов в воздух и приведении систем противовоздушной обороны в максимальную готовность.
В заявлении, опубликованном на официальном аккаунте X, командование отметило: «Внимание. В связи с очередным массированным нападением Российской Федерации на территорию Украины в нашем воздушном пространстве началась операция польской и союзной авиации».
Отметим, российские войска совершили очередную массированную комбинированную атаку на Киев, область и ряд других регионов Украины с применением крылатых ракет, а также дронов. В настоящее время воздушная тревога звучит в Киеве и ряде областей.