Война
762
1 мин

Атака по Украине 28 сентября: Польша подняла истребители

В Польше подняли в воздух очередные пары истребителей и привели в высшую готовность силы противовоздушной обороны из-за активности далекой авиации РФ.

Анастасия Павленко
Истребитель

Истребитель / © Associated Press

Во время комбинированной массированной атаки на Украину Польша поднимала истребители.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши (RSZ).

В сообщении отметили, что в польском воздушном пространстве действует польская и союзническая авиация.

«В соответствии с действующими процедурами, ОК Вооруженных Сил активировал имеющиеся в его распоряжении силы и средства. Очередные пары истребителей были подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в самый высокий уровень боевой готовности», — говорится в сообщении.

В RSZ добавили, что эти «действия носят превентивный характер» и призваны обеспечить безопасность воздушного пространства и граждан Польши, особенно приближенных к «зонам угрозы».

Напомним, сегодня Россия устроила очередную атаку по Украине. Сейчас известно о последствиях в Киеве и области, Запорожье. Неспокойно было и на Хмельнитчине.

762
