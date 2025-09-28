- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 762
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака по Украине 28 сентября: Польша подняла истребители
В Польше подняли в воздух очередные пары истребителей и привели в высшую готовность силы противовоздушной обороны из-за активности далекой авиации РФ.
Во время комбинированной массированной атаки на Украину Польша поднимала истребители.
Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши (RSZ).
В сообщении отметили, что в польском воздушном пространстве действует польская и союзническая авиация.
«В соответствии с действующими процедурами, ОК Вооруженных Сил активировал имеющиеся в его распоряжении силы и средства. Очередные пары истребителей были подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в самый высокий уровень боевой готовности», — говорится в сообщении.
В RSZ добавили, что эти «действия носят превентивный характер» и призваны обеспечить безопасность воздушного пространства и граждан Польши, особенно приближенных к «зонам угрозы».
Напомним, сегодня Россия устроила очередную атаку по Украине. Сейчас известно о последствиях в Киеве и области, Запорожье. Неспокойно было и на Хмельнитчине.