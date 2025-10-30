Атака по Украине 30 октября: Польша подняла авиацию

Польша подняла авиацию / © Associated Press

Реклама

Польская авиация начала операцию в своем воздушном пространстве из-за массированного обстрела Украины аэробалистическими ракетами со стороны РФ.

Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х.

«Из-за атаки Российской Федерации на цели, расположенные на территории Украины, польские и союзные военно-воздушные силы приступили к операциям в нашем воздушном пространстве», — говорится в сообщении.

Реклама

Согласно действующим процедурам, Оперативный командующий Вооруженными силами Польши активировал все имеющиеся в его распоряжении силы и ресурсы.

Напомним, в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии из-за вражеской атаки.