Атака по Украине 30 октября: Польша подняла авиацию
Польша и ее союзники реагируют на агрессивные действия России против Украины, поднимая истребители в воздух.
Польская авиация начала операцию в своем воздушном пространстве из-за массированного обстрела Украины аэробалистическими ракетами со стороны РФ.
Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х.
«Из-за атаки Российской Федерации на цели, расположенные на территории Украины, польские и союзные военно-воздушные силы приступили к операциям в нашем воздушном пространстве», — говорится в сообщении.
Согласно действующим процедурам, Оперативный командующий Вооруженными силами Польши активировал все имеющиеся в его распоряжении силы и ресурсы.
Напомним, в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии из-за вражеской атаки.