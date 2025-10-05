Атака по Украине 5 октября: Польша подняла авиацию

Истребитель / © Reuters

Военно-воздушные силы Польши и союзников по НАТО подняли авиацию в ответ на масштабную комбинированную воздушную атаку России по Украине в ночь на 5 октября.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в Х.

«В воздухе активно действуют польские и союзнические самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения находятся в состоянии наивысшей боевой готовности», — отметили в ведомстве.

В командовании подчеркнули, что такие действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства, особенно вблизи районов, граничащих с зоной потенциальной угрозы.

Оперативное командование ВС Польши продолжает следить за ситуацией, а подчиненные силы остаются в полной готовности к немедленному реагированию.

Напомним, в Ивано-Франковске и Львове с утра раздаются мощные взрывы.

Известно, что часть Львова осталась без света.