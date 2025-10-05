- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 1570
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака по Украине 5 октября: Польша подняла авиацию
Войска Польши находятся в состоянии полной готовности из-за российских ударов по Украине.
Военно-воздушные силы Польши и союзников по НАТО подняли авиацию в ответ на масштабную комбинированную воздушную атаку России по Украине в ночь на 5 октября.
Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в Х.
«В воздухе активно действуют польские и союзнические самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения находятся в состоянии наивысшей боевой готовности», — отметили в ведомстве.
В командовании подчеркнули, что такие действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства, особенно вблизи районов, граничащих с зоной потенциальной угрозы.
Оперативное командование ВС Польши продолжает следить за ситуацией, а подчиненные силы остаются в полной готовности к немедленному реагированию.
Напомним, в Ивано-Франковске и Львове с утра раздаются мощные взрывы.
Известно, что часть Львова осталась без света.