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Атака по Украине дронами и ракетами: сколько целей уничтожила ПВО

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
767
Время на прочтение
1 мин
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Атака по Украине дронами и ракетами: сколько целей уничтожила ПВО

Атака дронов-камикадзе "Шахед"/Фото из открытых источников

Россия снова атаковала Украину беспилотниками и ракетами.

В ночь на 28 ноября Противовоздушной обороной был уничтожен ударный БпЛА типа "Shahed", а под утро, на юге – разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Об этом сообщают Воздушные силы.

Также ночью на восточном направлении враг применял авиационную ракету, а около 9:00 утра оккупанты нанесли удар по Запорожью баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М".

Напомним, Россия 28 ноября нанесла ракетный удар по территории предприятия в одном из районов Запорожья.

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Дата публикации
Просмотры
767
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