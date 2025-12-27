ТСН в социальных сетях

Атака по Украине: Польша подняла истребители

В боевую готовность были приведены системы ПВО и радиолокационной разведки.

Анастасия Павленко
Истребитель / © Associated Press

Ночью 27 декабря Польша подняла в воздух военную авиацию на фоне угрозы российской ракетной атаки по территории Украины.

Об этом сообщает Оперативное командование ВС Польши в соцсети Х.

«В связи с активностью дальнобойной авиации Российской Федерации, которая совершает удары по территории Украины, военная авиация начала действовать в польском воздушном пространстве», — говорится в сообщении.

Сообщается, что авиация истребителей Польши «приступила к операциям, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли состояния готовности».

Отмечается, что такие операции носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, в частности, в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой.

Напомним, ночью россияне совершили атаку по Украине. Воздушная тревога звучала во всех регионах. Громко было в столице и области. В Киевской области пострадал гражданский человек, зафиксированы повреждения жилых домов, предприятий и объектов инфраструктуры в нескольких районах региона.

